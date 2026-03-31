Matthei, Rubilar y Jara: Críticas transversales por despido de directora de SernamEG que enfrenta cáncer

31 mar. 2026 - 10:30 hrs.

La decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, generó una ola de cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

La controversia surge principalmente por el contexto en que se produjo su salida, considerando que la ahora exautoridad enfrenta un tratamiento por cáncer de mama triple negativo.

Críticas por salida de directora de SernamEG

En ese escenario, las críticas no tardaron en aparecer, incluso desde el propio oficialismo. La exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, expresó que "si esto es real duele", agregando que "sacar a una directora de SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente".

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En la misma línea, la exalcaldesa y también excandidata presidencial Evelyn Matthei respaldó esos dichos en redes sociales, señalando: "Toda la razón, Karla".

Desde el Congreso, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, también cuestionó la decisión. "Esta medida no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder", afirmó.

Por su parte, desde la oposición también hubo reacciones. La excandidata presidencial Jeannette Jara emplazó al Mandatario a dar explicaciones. "Solidarizo con Priscilla Carrasco. Cuando la ideología supera todos los límites, no respeta los derechos de las personas. Esta es una decisión cruel y equivocada", sostuvo.

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