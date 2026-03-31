Incendio en Liceo Lastarria tras lanzamiento de bomba molotov: Profesor resultó lesionado

31 mar. 2026 - 11:45 hrs.

Un incendio se registró en horas de la mañana de este martes en el Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia, luego del lanzamiento de una bomba molotov al interior del recinto.

La emergencia se habría originado en el horario de recreo, cuando un grupo de estudiantes realizaban una manifestación al interior del establecimiento.

En este contexto, es que habrían lanzando una bomba molotov provocando un incendio en las oficinas de la inspectoría. En un intento de querer ayudar a apagar el fuego, uno de los profesores sufrió lesiones.

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Frente a la gran cantidad de humo, estudiantes, docentes y funcionarios se vieron obligados a evacuar el recinto.

Hasta el lugar concurrieron unidades de Bomberos, que lograron controlar la situación, mientras que la Municipalidad de Providencia suspendió las clases para esta jornada para que Carabineros realice las diligencias pertinentes.

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