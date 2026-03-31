Un cuaderno, advertencias del colegio y amenazas de muerte: Revelan nuevos antecedentes del ataque en Calama

31 mar. 2026 - 13:25 hrs.

Nuevos antecedentes se dieron a conocer en torno al ataque que realizó un estudiante al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama, región Antofagasta, el cual dejó una inspectora asesinada, otra funcionaria en riesgo vital y tres alumnos apuñalados.

En medio de las pesquisas que realizó la Policía de Investigaciones (PDI), se halló un cuaderno donde el atacante habría estructurado el crimen.

Hallan cuaderno que evidenciaría planificación de ataque

Precisamente, el joven de 18 años habría escrito, hace por lo menos seis meses atrás, que quería "liberar" a los alumnos y que estaba dispuesto a asesinar para así hacerlo.

Mega

Lo anterior, da a entender que este ataque habría sido premeditado y planificado hace ya medio semestre. Otro punto llamativo es que el joven repitió el año pasado y, por lo mismo, amenazó de muerte a la profesora responsable.

Asimismo, se dio a conocer que la semana pasada, previo al crimen, la psicopedagoga del establecimiento citó a la apoderada del agresor, dado que no estaba siguiendo las pautas del programa PIE, en el que estaba inscrito por su condición de trastorno del espectro autista (TEA).

En dicha cita, la madre habría protagonizado un altercado con la funcionaria. Por si fuera poco, no se presentó a declarar ante la PDI tras el ataque.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto