Videos muestran a encapuchados haciendo barricadas al interior del Liceo Lastarria

31 mar. 2026 - 12:25 hrs.

Diversos registros muestran los incidentes que produjeron encapuchados al interior del Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

La emergencia ocurrió en el horario de recreo, a eso de las 09:00 horas, cuando un grupo de estudiantes comenzaron a manifestarse al interior del recinto.

Registros de incidentes en Liceo Lastarria

Precisamente, en uno de los videos se observa a alumnos quemando lo que parece ser un basurero, para así armar una barricada en medio del patio.

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Mientras que un segundo registro muestra las llamas saliendo desde la oficina de inspectoría, luego que lanzaran una bomba molotov.

Cabe mencionar que personal de Bomberos concurrió al lugar y logró controlar la situación, mientras que el liceo suspendió sus clases durante esta jornada.

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