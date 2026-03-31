"Hay que cambiar la lógica del relato de Milei": El análisis de Neme por los primeros 20 días del Gobierno

31 mar. 2026 - 11:15 hrs.

José Antonio Neme criticó este martes la decisión del Gobierno de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscila Carrasco, quien enfrenta un cáncer, advirtiendo que se debe "cambiar la lógica del relato".

El conductor de Mucho Gusto apuntó que la salida de la ahora exfuncionaria, junto con la minuta de instaurar un "Estado en quiebra" y otras determinación del Ejecutivo, dan cuenta de una falta de experiencia política del gabinete de José Antonio Kast.

El duro análisis de Neme

"Hay una suerte de lógica propagandística comercial. Una cosa es ser panelista en un programa de política o vender un automóvil (...) esa es una dimensión de la vida y la política exige otra cosa", indicó.

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En esa misma línea, el comunicador manifestó que "en política uno no puede hablar de quiebra cuando no hay antecedentes de quiebra, porque no estamos vendiendo una casa ni un neumático, ni tampoco estamos figurando en un programa de cable, estamos haciendo una vocería a nivel nacional".

Neme invitó al Gobierno "cambiar la lógica del relato, porque la lógica de llevar todo a un escenario de Milei bailando arriba de un lugar y hablando en contra de 1.000 de personas, no funciona bien, sino vayan, crucen la cordillera y vean el debate político que hay al frente también".

Tras ello, José Antonio expresó no entender que en 20 días de gestión se deban hacer ajustes y que sea el propio Presidente quien tenga que sortear las polémicas, puesto que en algún momento "será sumergido por la ola".

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