¿Vuelven las lluvias? Jaime Leyton alerta sobre desarrollo de baja segregada que afectará a Santiago

07 abr. 2026 - 09:22 hrs.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para la presente semana en la Región Metropolitana, el cual se verá influenciado por un fenómeno bastante conocido en el país.

Se trata de una baja segregada que entrará en escena en la zona central, afectando directamente a la capital.

Así estará el tiempo en Santiago

En Mucho Gusto, el experto indicó que este martes es el último día con el rasgo de verano, puesto que alcanzaremos una máxima de 30°C.

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Mientras que mañana comienza a ejercer efecto una baja segregada en interacción con esta la vaguada costera. "Esto hace caer la temperatura, evita que se mantengan las altas temperaturas", explicó.

Leyton detalló que, por lo mismo, el miércoles y jueves las máximas oscilarán entre los 27 °C y 26 °C. Y si bien el viernes será casi idéntica, logra ingresar esta vaguada costera a la Región Metropolitana, cubriéndola de nubes.

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