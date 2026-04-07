Amenazas de muerte contra alcalde de Peñalolén: Investigan vínculo con sujeto expulsado por ICE

07 abr. 2026 - 10:32 hrs.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, se refirió a las amenazas de muerte que recibió, según una serie de antecedentes de la Fiscalía Metropolitana Oriente, por un chileno expulsado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Recordemos que el pasado 17 de marzo el jefe comunal denunció una serie de violentos mensajes que recibió a través de Internet, luego de la demolición de dos viviendas en Departamental y en el barrio La Faena, vinculadas al narcotráfico.

Mientras que la mañana del 1 de abril, un grupo de desconocidos estacionó su vehículo en el estacionamiento del municipio. Una vez que una inspectora notó la presencia, los sujetos la insultaron para luego darse a la fuga.

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Posible nexo con narcotráfico

Al respecto, el jefe comunal sostuvo en Mucho Gusto que, levantada la información a Fiscalía, "pudimos percatarnos que era una persona que había sido deportada en Estados Unidos por el ICE, y estaba vinculada a temas de crimen organizado en ese país".

El individuo tiene domicilio en la comuna, en una vivienda cercana a uno de los inmuebles vinculado al narcotráfico que fue demolido hace algunos meses, por lo que "obviamente podría estar vinculado a temas de narcotráfico".

Concha no descartó que este sujeto esté vinculado a las amenazas de muerte que recibió semanas atrás, pues así se lo hicieron ver las policías.

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