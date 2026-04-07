Accidente en Pudahuel deja un muerto y seis heridos: Bus RED chocó con camión aljibe

07 abr. 2026 - 11:31 hrs.

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en horas de la mañana de este martes en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana. Una persona fallecida y al menos seis lesionados dejó el siniestro que involucró a un bus del sistema Red con un camión.

El hecho se produjo en Camino San Pablo Antiguo, entre enlace Las Mercedes y Ruta 68 hacia Santiago, cercano al Cementerio Parque Canaan.

Según información preliminar, el bus de transporte público habría ido contra el tránsito cuando impactó de frente contra un camión aljibe, generando el accidente.

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Producto de esto, un pasajero falleció posterior al choque, mientras que el resto de los ocupantes y el conductor resultaron lesionados.

El accidente movilizó a diversas unidades de emergencia de Pudahuel, quienes prestaron ayuda a los involucrados.

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