"Si un guatón ordinario...": Neme hace feroz descargo por agresión a equipo de Mucho Gusto en Peñalolén

07 abr. 2026 - 11:05 hrs.

La agresión que sufrió un equipo de Mucho Gusto y otros canales de televisión por parte de un descontrolado hombre no pasó desapercibida. Un día después del tenso momento, José Antonio Neme utilizó su tiempo en pantalla para expresar su molestia y lanzar duras críticas contra las autoridades.

Tras el operativo de retiro de autos abandonados llevado a cabo el lunes por la mañana, los profesionales fueron atacados con piedras y cuchillos, lo que obligó a que subieran a sus autos y arrancaran, mientras que otros quedaron atrapados en locales comerciales.

Neme furia tras ataque

Frente al repudiable suceso, el conductor del matinal de Mega expresó que "si ayer un guatón ordinario, perdóneme que se lo diga, pero yo estaba viendo la imagen y hasta acá sentía el olor a hediondo. Atacó a periodistas, rompió automóviles de la prensa, se resistió y golpeó a funcionarios del municipio, no le hizo nada la presencia de carabineros ahí".

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Bajo esa lógica, Neme aseguró que "nosotros quedamos en jaque. O sea, los carabineros miraban a este caballero mostrando la alcancía".

"¿Cómo podemos pensar que las autoridades van a hacer frente con firmeza a un deportado de la ICE? A ese señor de ayer, a ese díscolo semidesnudo que andaba corriendo por un pasaje, había que haberle sacado la contumelia, como decía mi abuelita. Pescarlo y sacarle la contumelia", planteó.

Finalmente, aseguró que el "Estado habla demasiado, pero hace muy poco", y que ayer fue un ejemplo gráfico, donde "un señor le cantó el rosario completo a los carabineros y lo hace sin ningún pudor".

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