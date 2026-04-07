"Venía en contra de nosotros": Conductor involucrado en fatal accidente en Pudahuel entrega potente testimonio

07 abr. 2026 - 12:05 hrs.

Un impactante relato entregó uno de los conductores involucrados en el grave accidente que se registró durante la mañana de este martes en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, donde una persona falleció y otras seis resultaron lesionadas.

Todo comenzó con la colisión frontal entre un bus del sistema Red que transportaba pasajeros y un camión aljibe en la intersección de San Pablo Antiguo con Las Mercedes.

Tras el choque, la máquina del transporte público siguió su marcha e impactó a un automóvil particular.

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El impactante relato tras fatal accidente en Pudahuel

Emilio, conductor del auto menor, habló con Mucho Gusto y relató que "vi que el bus se cambió de calzada, venía en contra de nosotros. El camión aljibe trató de hacer el quite orillándose, pero el choque fue muy fuerte, casi frontal".

Dijo que, una vez pasó el impacto, descendió para ver a los pasajeros, notando que "la mayoría de ellos estaban muy heridos".

Respecto al conductor del bus Red, contó que "yo hablé con él y me dijo que se le había trancado la dirección, para el lado izquierdo, por eso el impacto".

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