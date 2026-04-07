Problema sin fin: Más de 500 máquinas de casinos ilegales se acumulan en bodegas municipales

07 abr. 2026 - 12:40 hrs.

Los casinos clandestinos son un problema de nunca acabar. No es necesario caminar muchas cuadras por la Alameda para encontrar estas salas de juegos, cuyas atmósferas mezclan ludopatía, alcohol, drogas e ilegalidad.

Los esfuerzos por erradicar casinos ilícitos son constantes por parte de las autoridades, aunque parecen ser estériles frente a la aparición constante de estos centros.

600 máquinas y sin poder destruirlas

Por si fuera poco, cuando logran incautar máquinas tragamonedas, los problemas continúan. Un equipo de Mucho Gusto concurrió hasta uno de los depósitos de la Municipalidad de Estación Central donde almacenan lo incautado.

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Son cerca de 600 en total las máquinas que se encuentran en la bodega, de las cuales no se pueden deshacer con facilidad.

Según explicó el alcalde Felipe Muñoz, las tragamonedas son consideradas medios de prueba por parte de la fiscalía, por lo que no permiten que sean destruidas hasta el fin de la investigación. En ese sentido, solicitó que se agilicen las diligencias.

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