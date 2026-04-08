"Una cosa es vivir y otra sobrevivir": El crudo análisis de Neme de la "Pequeña Caracas" en Estación Central

08 abr. 2026 - 10:10 hrs.

Un profundo análisis entregó en Mucho Gusto el conductor José Antonio Neme, luego del hecho policial que se registró la noche del martes en Estación Central, donde un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) abatió a un sujeto que lo apuñaló durante un intento de asalto.

Mientras el matinal de Mega abordaba el episodio que terminó con una persona muerta y el detective en estado grave, el comunicador puso especial atención en el entorno del sector denominado como "Pequeña Caracas".

Y es que, además de la conocida alta densidad poblacional en la zona, hoy se mezclan los diversos episodios delictivos y una arquitectura hostil, cuyo objetivo fue instalar piedras para evitar el comercio ambulante.

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Neme lanza duro análisis tras ataque en Estación Central

Con todo esto, José Antonio manifestó que "una cosa es vivir y otra es sobrevivir (...) No estoy diciendo que convirtamos a ese sector en la Plaza de San Marcos (en Venecia), pero pienso en los niños, en los animales, en la gente que se ha endeudado para comprar ahí un departamento".

El periodista mencionó que "vivir en un entorno de cemento, con piedras en las veredas, con ese nivel de densidad, sin ningún centímetro de área verde, y después nos preguntamos: ¿por qué el país está violento? ¿Por qué hay zonas o grupos que no se desarrollan o no alcanzan ciertos niveles mínimos de civilidad?".

Dijo que no busca endosarle la responsabilidad a nadie en particular, pero que "evidentemente, desarrollarse en un entorno como ese no va a generar una sociedad sana ni mental ni espiritualmente".

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