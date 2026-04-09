¿Peluca o su pelo? José Antonio Neme aparece irreconocible y realiza inesperado homenaje en Mucho Gusto

09 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Un hilarante momento protagonizó José Antonio Neme la mañana de este jueves en Mucho Gusto, luego de realizar un sorpresivo homenaje a una conocida periodista.

Todo ocurrió apenas inició el matinal, puesto que de entrada el conductor apareció con una particular peluca negra en su cabeza.

El divertido momento de Neme que hizo estallar en risas al estudio

Marianne Schmidt, quien la acompañó en la conducción del programa, hizo notar su extraña apariencia: "Te noto algo raro", expresó.

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Con un tono de seriedad —poco logrado porque la risa era prácticamente inevitable—, José Antonio Neme aseguró que se trataba de una mezcla, entre su injerto, que ha hecho que le salga mucho pelo, y un sorpresivo homenaje.

"Quiero hacerle un homenaje en este programa a una gran amiga mía y compañera, Francisca García-Huidobro", comentó, generando carcajadas entre sus compañeros.

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