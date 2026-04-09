La producción y Fran García-Huidobro tendrán que frenar pelea de Mateucci y Fabio en el avance de El Internado

09 abr. 2026 - 00:58 hrs.

En el avance del capítulo 111 de El Internado, Luis Mateucci y Fabio Agostini se enfrascarán en una pelea de alto calibre.

Ambos comenzarán a sacarse trapitos al sol y la conversación se pondrá cada vez más seria cuando peleen por quién tenga más realities ganados.

El español se acercará al trasandino y Fran García-Huidobro se meterá a separarlos. Sin embargo, la animadora no podrá contenerlos y la producción tendrá que intervenir.

El Internado

Los conflictos se tomarán la casona

Las discusiones no cesarán en la Asamblea del Fuego y Kari Belén le dirá a Michelle que no le ha gustado para nada su participación en el reality y que es mejor que se vaya a su casa.

También, Adrián Pedraja acusará a Luis Mateucci de usar a las chicas con las que se ha involucrado sentimentalmente.