Presentado por: Betano Falabella

La producción y Fran García-Huidobro tendrán que frenar pelea de Mateucci y Fabio en el avance de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 111 de El Internado, Luis Mateucci y Fabio Agostini se enfrascarán en una pelea de alto calibre. 

Ambos comenzarán a sacarse trapitos al sol y la conversación se pondrá cada vez más seria cuando peleen por quién tenga más realities ganados.

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El español se acercará al trasandino y Fran García-Huidobro se meterá a separarlos. Sin embargo, la animadora no podrá contenerlos y la producción tendrá que intervenir. 

El Internado

Los conflictos se tomarán la casona

Las discusiones no cesarán en la Asamblea del Fuego y Kari Belén le dirá a Michelle que no le ha gustado para nada su participación en el reality y que es mejor que se vaya a su casa.

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También, Adrián Pedraja acusará a Luis Mateucci de usar a las chicas con las que se ha involucrado sentimentalmente. 

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