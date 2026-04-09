La producción y Fran García-Huidobro tendrán que frenar pelea de Mateucci y Fabio en el avance de El Internado
En el avance del capítulo 111 de El Internado, Luis Mateucci y Fabio Agostini se enfrascarán en una pelea de alto calibre.
Ambos comenzarán a sacarse trapitos al sol y la conversación se pondrá cada vez más seria cuando peleen por quién tenga más realities ganados.
El español se acercará al trasandino y Fran García-Huidobro se meterá a separarlos. Sin embargo, la animadora no podrá contenerlos y la producción tendrá que intervenir.
Los conflictos se tomarán la casona
Las discusiones no cesarán en la Asamblea del Fuego y Kari Belén le dirá a Michelle que no le ha gustado para nada su participación en el reality y que es mejor que se vaya a su casa.
También, Adrián Pedraja acusará a Luis Mateucci de usar a las chicas con las que se ha involucrado sentimentalmente.
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