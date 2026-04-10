"¿Qué diablos están haciendo en seguridad?": Neme lanza dura crítica al Gobierno y acusa 'estafa electoral'

10 abr. 2026 - 11:05 hrs.

José Antonio Neme acentuó sus críticas al Gobierno por el aumento en hechos de violencia y homicidios vinculados al crimen organizado en las primeras semanas de la administración de José Antonio Kast.

El conductor de Mucho Gusto enfatizó las escasas o prácticamente nulas medidas adoptadas en materia de seguridad, cuando fue una de las mayores promesas de campaña del líder republicano.

Neme lanza duro cuestionamiento al Gobierno por seguridad

El periodista indicó que al gobierno anterior de Gabriel Boric lo calificaron como laxo en materia de seguridad, pero este, al segundo día, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, "mandó un oficio para saber por qué habían movido a un detective de una investigación criminal en el norte", dando cuenta de las prioridades.

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Para Neme, no se ha desarrollado una agenda de seguridad del Gobierno sustantiva, es más, "el 10 de marzo, la seguridad era lo que más preocupaba a los chilenos y el 11 de marzo, después del mediodía, el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) se transforma en la vedette de este gobierno".

Así, calificó de una "estafa electoral" el manejo actual de la administración de Kast en seguridad, por lo que expresó que "me gustaría que la vocera (Mara Sedini) viniera aquí y nos explicara qué diablos está haciendo el Gobierno en materia de seguridad".

"La agenda cambió radicalmente de un viernes a un lunes, y eso no es admisible (...) empezamos a hablar de tarifas de la bencina, señoritas que no saben hablar, una ministra de Seguridad que anda pidiendo antecedentes de por qué a un amigo de ella lo sacaron", reiteró.

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