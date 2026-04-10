"No sabía que se le derretía...": La alocada reacción de Neme por supuestos amores secretos de Felipe VI
Una alocada reacción tuvo José Antonio Neme ante la revelación de supuestos romances secretos del rey Felipe VI de España.
Todo surgió a raíz del polémico libro "Los novios de Felipe VI: La corona y los hombres que pasaron por su vida", que realiza un retrato íntimo del monarca, desde sus escándalos a su presunta orientación sexual.
Neme sin filtro tras supuesta revelación
La obra revisa las presuntas relaciones sentimentales y amistades que el jefe de Estado español habría mantenido a lo largo de su vida, tanto con mujeres como con hombres.
La revelación generó una espontánea reacción de José Antonio Neme, quien lanzó bromeando: "¡No, qué inmoralidad!".
"Oye, estos homosexuales que se empiezan a tomar las pantallas de la televisión, la monarquía, la política. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar homosexuales?", agregó a modo de broma el conductor del matinal.Ir a la siguiente nota
Neme, incluso, osó con bromear con que él también tuvo un affaire con Felipe VI, haciendo alusión a Kenita Larraín y su relación con Luis Miguel.
Sin embargo, su catarsis aumentó cuando oyó los nombres de quienes habrían sido sus amantes: los cantantes españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz.
"¡Haga algo, soa Bachelet! (...) Yo no sabía que a Alejandro Sanz también se le derretía el helado, no sabía que era 'qué pasó'", sostuvo entre gritos y risas.
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