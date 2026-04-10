"No sabía que se le derretía...": La alocada reacción de Neme por supuestos amores secretos de Felipe VI

10 abr. 2026 - 16:10 hrs.

Una alocada reacción tuvo José Antonio Neme ante la revelación de supuestos romances secretos del rey Felipe VI de España.

Todo surgió a raíz del polémico libro "Los novios de Felipe VI: La corona y los hombres que pasaron por su vida", que realiza un retrato íntimo del monarca, desde sus escándalos a su presunta orientación sexual.

Neme sin filtro tras supuesta revelación

La obra revisa las presuntas relaciones sentimentales y amistades que el jefe de Estado español habría mantenido a lo largo de su vida, tanto con mujeres como con hombres.

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La revelación generó una espontánea reacción de José Antonio Neme, quien lanzó bromeando: "¡No, qué inmoralidad!".

"Oye, estos homosexuales que se empiezan a tomar las pantallas de la televisión, la monarquía, la política. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar homosexuales?", agregó a modo de broma el conductor del matinal.

Neme, incluso, osó con bromear con que él también tuvo un affaire con Felipe VI, haciendo alusión a Kenita Larraín y su relación con Luis Miguel.

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Sin embargo, su catarsis aumentó cuando oyó los nombres de quienes habrían sido sus amantes: los cantantes españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz.

"¡Haga algo, soa Bachelet! (...) Yo no sabía que a Alejandro Sanz también se le derretía el helado, no sabía que era 'qué pasó'", sostuvo entre gritos y risas.

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