Posibles lluvias entre viernes y sábado: Revisa acá el pronóstico del tiempo para la semana en Santiago

13 abr. 2026 - 09:00 hrs.

La mañana de este lunes, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, llegó hasta el set de Mucho Gusto y entregó el pronóstico del tiempo para la semana en la Región Metropolitana.

Precisamente, el profesional del tiempo comentó que las mañanas están cada vez más heladas y esto responde a la época del año, ya que durante el inicio de este lunes se registró 9°. Sin embargo, el problema nace cuando la máxima llega hasta 26°C, aunque eso podría cambiar.

"Vienen cambios en esta semana muy variables, no solo en las temperaturas máximas, sino que también en el estado del cielo", recalcó Sepúlveda.

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El pronóstico de la semana en la Región Metropolitana

Dicho esto, Alejandro comentó que este martes en la Región Metropolitana podríamos tener un día muy gris, con una disminución de la temperatura, pasando de los 26°C de este lunes a los 21° de máxima.

El resto de los días de la semana se mantiene la temperatura entre los 28°C y 23°C. "Atención, el viernes que llega un sistema frontal a la zona centro sur del país y que el día viernes alcanzaría el sector de la Región Metropolitana", afirmó Sepúlveda.

En ese sentido, explicó que serían lluvias débiles que de momento podrían afectar a la cordillera, provincia de Melipilla, Maipo, Buin, Paine, mientras que Santiago aún está esperando que pasen los días para confirmar si puede recibir precipitaciones.

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