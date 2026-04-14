Fatal hecho en Maipú: Hombre muere atropellado por su amigo al intentar escapar de una encerrona

14 abr. 2026 - 11:00 hrs.

Un hombre de 32 años perdió la vida en la comuna de Maipú, luego de ser atropellado por su amigo quien estaba sufriendo un intento de encerrona.

Según explicó el periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, el incidente ocurrió a eso de las 03:00 horas de la madrugada de este martes, en la intersección de Avenida Stuardo con Avenida Las Torres, cuando la víctima se había bajado recientemente del vehículo.

Fatal intento de encerrona en Maipú

Luego de descender, la víctima se fue al portamaletas para sacar algunas especies personales, momento en que al lugar llegó un segundo automóvil y una moto con delincuentes, quienes llegaron con la intención de efectuar una encerrona.

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En su intento de evitar el robo, el conductor retrocedió a gran velocidad y atropelló a su amigo para luego huir del lugar.

La víctima fue trasladada hasta la Clínica Bicentenario, donde se constató su muerte a causa de sus lesiones. Su amigo, en tanto, se entregó voluntariamente a las autoridades.

En el lugar se encuentra trabajando la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

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