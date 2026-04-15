Equipo de Mucho Gusto recorre Cerro Chuño de noche: Así es uno de los lugares más peligrosos del país

15 abr. 2026 - 11:20 hrs.

Un equipo de Mucho Gusto ingresó de manera exclusiva al peligroso Cerro Chuño de Arica durante la noche, donde se emplaza uno de los campamentos más extensos y peligrosos del país.

En esta zona operaban violentas bandas criminales como "Los Gallegos", brazo del Tren de Aragua, que aterrorizaban a todo el sector con homicidios, tráfico de droga y torturas.

De noche en Cerro Chuño

El periodista Juan Pablo Rodríguez recorrió las calles de este asentamiento irregular donde se camufla el crimen organizado y que, cuando se esconde el sol, se comienza a respirar una atmósfera de temor.

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Durante la ruta, el equipo del matinal observó zapatillas colgadas en los cables, claro signo de bandas delictuales, además de fogatas y personas bebiendo alcohol en las calles.

Eran las 10 de la noche, y diversos locales comerciales seguían abiertos, como una barbería. Mientras que en los callejones más estrechos, según relató Rodríguez, "solo veíamos algunas sombras. La oscuridad inundaba esta toma en lo alto de Arica y, lentamente, ya eran unos pocos los que quedaban en la calle".

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