Más de 6 mil controles y más de 50 detenidos tras megaoperativo nocturno en la Región Metropolitana

16 abr. 2026 - 10:10 hrs.

Más de 50 detenidos dejó el megaoperativo policial realizado la noche del miércones en la Región Metropolitana, con el fin de detener a migrantes irregulares y a personas prófugas de la justicia.

La intervención fue ejecutada de manera conjunta por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), movilizando cerca de 700 funcionarios en 30 zonas estratégicas, como la "Pequeña Caracas" en Toro Mazote, comuna de Estación Central, y en La Vega Central, en Recoleta.

Megaoperativo en la Región Metropolitana deja más de 50 detenidos

Según los antecedentes entregados de manera oficial, se efectuaron más de 6 mil controles de identidad a personas de distintas nacionalidades, con el resultado de 56 personas detenidas por diferentes delitos.

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Además, se reportaron 20 personas con órdenes judicial vigente y 122 vehículos retirados de circulación, y dos armas incautadas.

El operativo fue monitoreado por el Presidente José Antonio Kast y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, desde el Centro de Gestión de la Operaciones Especiales de Carabineros.

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