Más de 6 mil controles y más de 50 detenidos tras megaoperativo nocturno en la Región Metropolitana
Más de 50 detenidos dejó el megaoperativo policial realizado la noche del miércones en la Región Metropolitana, con el fin de detener a migrantes irregulares y a personas prófugas de la justicia.
La intervención fue ejecutada de manera conjunta por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), movilizando cerca de 700 funcionarios en 30 zonas estratégicas, como la "Pequeña Caracas" en Toro Mazote, comuna de Estación Central, y en La Vega Central, en Recoleta.
Megaoperativo en la Región Metropolitana deja más de 50 detenidos
Según los antecedentes entregados de manera oficial, se efectuaron más de 6 mil controles de identidad a personas de distintas nacionalidades, con el resultado de 56 personas detenidas por diferentes delitos.
Además, se reportaron 20 personas con órdenes judicial vigente y 122 vehículos retirados de circulación, y dos armas incautadas.
El operativo fue monitoreado por el Presidente José Antonio Kast y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, desde el Centro de Gestión de la Operaciones Especiales de Carabineros.
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