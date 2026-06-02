Desempleo femenino alcanza el 10,5%: Experto aborda complejo escenario laboral de mujeres

02 jun. 2026 - 13:05 hrs.

El mercado laboral vive uno de sus peores momentos de los últimos años, con un desempleo que alcanza el 9,1% del trimestre febrero-abril, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Pero a las mujeres les va aún peor: en el mismo período se alcanzaron 10,5 puntos porcentuales, en comparación con los 8 puntos en el caso de los hombres.

Desempleo en Chile

Rodrigo Goroztia, gerente de marketing de trabajando.com, mencionó en Mucho Gusto que siempre ha existido una brecha entre el empleo femenino y masculino, pero "hoy día esa brecha se está acrecentando".

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De acuerdo al experto, son varios factores los que influyen en esta diferencia, entre ellos un tema "más psicológico, donde los varones se atreven a postular más a las ofertas de empleo, aun cuando no cumplen el 100% de los requisitos. Por el contrario, las mujeres algunas veces sufren más de este efecto del síndrome del impostor, que es en el fondo necesitar estar al 100% de todos los requisitos que pide la oferta para recién postular".

Respecto a los altos números de desempleo, que han ido en ascenso, indicó que sin duda es un resabio de la pandemia.

"Lamentablemente, no hemos vuelto a los niveles previos y somos probablemente el país de la región en Latinoamérica que tiene los peores indicadores", apuntó.

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