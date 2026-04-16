Insólito: Hallan a hombre viviendo al interior de un casino ilegal en Maipú

16 abr. 2026 - 13:45 hrs.

Un insólito momento se vivió la mañana de este jueves en Mucho Gusto, en medio de un operativo de clausura a un casino clandestino en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, que también era utilizado como vivienda.

En momentos en que personal municipal iba a clausurar uste local con máquinas ilegales, se percataron de la presencia de un hombre al interior del recinto, quien resultó ser de nacionalidad china.

Hombre vivía dentro de casino ilegal en Maipú

Frente a la barrera idiomática, puesto que aseguró no manejar el español, los funcionarios debieron utilizar un traductor para poder realizar las consultas correspondientes.

Mega

De esa manera, el individuo aseguró ser amigo del administrador del local y reconoció que pernoctaba en el lugar. De hecho, en un segundo piso del recinto se constató la existencia de un espacio habilitado para vivir, con cinco dormitorios, living y una serie de comodidades que eran acompañadas de una central de monitorio de cámaras de seguridad.

La directora de Inspección de la Municipalidad de Maipú, Vania Rammsy, explicó que el recinto ya había sido clausurado con anterioridad, pero su administrador violó dicho dictamen. Por lo mismo, se cursaron dos denuncias: una por la violación a la clausura y otra por el consumo de tabaco en su interior.

Todo sobre Mucho gusto