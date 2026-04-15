¿Cuándo llueve en Santiago? Pronostican hasta tres días de precipitaciones en la Región Metropolitana

15 abr. 2026 - 09:44 hrs.

Una de las grandes dudas meteorológicas que rondan en la cabeza de los capitalinos es si lloverá en la Región Metropolitana próximamente, en especial porque las temperaturas han disminuido notoriamente.

En ese sentido, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, ha sido enfático en los últimos días en afirmar que podría haber precipitaciones en la ciudad. Eso sí, ahora llamó más la atención al señalar que no sería un día, sino que probablemente tres.

Este es el pronóstico de precipitaciones para la Región Metropolitana

Así lo informó esta mañana de miércoles en Mucho Gusto, donde indicó que esta jornada será la más cálida en los valles centrales con una máxima de 28 °C en Santiago.

Mega

Sin embargo, Sepúlveda comentó que el panorama cambia la jornada del jueves, cuando se pase de nubosidad parcial a cubierto por la tarde para que así, el viernes en la madrugada, aparezca la probabilidad de precipitaciones.

"Desde la medianoche del viernes hasta las 7 de la mañana, está la probabilidad de unas gotas esmirriadas, enclenques, raquíticas, piñuflas, en parte de la Región Metropolitana y el Gran Santiago", precisó.

Mientras que el sábado en la tarde llegaría "una segunda patita", esta vez en la cordillera, y entre domingo y lunes podrían caer también precipitaciones de características débiles, locales, aisladas, en la Región Metropolitana”.

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