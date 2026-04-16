"Si quiere debatir, debatamos": El tenso momento entre Neme y Sabas Chahuán por crisis de seguridad

16 abr. 2026 - 11:35 hrs.

Una acalorada argumentación protagonizaron José Antonio Neme y Sabas Chahuán en Mucho Gusto, en el marco de la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Todo partió cuando el panel repasaba los detalles del megaoperativo que se realizó la noche del miércoles en 30 puntos de la Región Metropolitana, momento en que el abogado tocó el punto de la comuna de San Bernardo y el crimen organizado.

Neme y Chahuán intercambian puntos de vista

"Yo me retrotraería, porque hace 20 años yo era fiscal regional metropolitano occidente, y en San Bernardo estaba la crema igual que ahora. La diferencia era que había mucho menos crimen organizado", dijo.

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Esto dio pie para que Neme afirmara que "no es algo menor. Tú dices, 'está igual, pero no había crimen organizado'". Antes de terminar y viéndose interrumpido por Sabas, expresó: "Si quiere debatir, debatamos".

Quien fuese fiscal nacional, continuó con el intercambio de palabras, señalando: "¿Qué plan concreto hizo el ministro de Seguridad del gobierno anterior? ¿Y qué plan concreto tiene la ministra de Seguridad de este gobierno?".

"A un primo hermano, le pusieron la pistola en la cabeza para que entregara la remuneración del local que administra. Entonces, evidentemente que hay más acceso a armas. Me da lo mismo el signo del gobierno, porque el ministro anterior no hizo nada tampoco", concluyó el abogado.

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