Desbaratan banda que robó más de 200 autos en Santiago: Operaba en estacionamientos de malls

15 abr. 2026 - 11:55 hrs.

Un operativo policial permitió desbaratar a una banda dedicada al robo de vehículos en la Región Metropolitana, la que habría sustraido al menos 200 autos.

De acuerdo a los antecedentes, el grupo delictual actuaba principalmente en estacionamientos de centros comerciales de las comunas de Huechuraba, Cerrillos y Las Condes.

Robaban autos en malls y los vendían como propios

Los antisociales utilizaban dispositivos para clonar y programar llaves inalámbricas, además de galleteros para quitar trabavolantes e inmovilizadores de ruedas.

Mega

Según registros de cámaras de seguridad de centros comerciales, los sujetos revisaban si los vehículos contaban con GPS y salían pegados a otros autos en los pórticos de pago, para evitar ser detectados.

Tras concretar el robo de los vehículos, enviaban los móviles a talleres clandestinos donde adulteraban sus números de BIN y motor, para así clonarlos por otro y venderlos en el mercado formal, generando ganancias millonarias.

Después de un año de investigación, el Departamento SEBV de Carabineros allanó siete domicilios en La Cisterna, El Bosque, Puente Alto y La Granja, deteniendo a seis sujetos, todos chilenos, adultos y con antecedentes penales.

En el operativo conjunto con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se incautaron 14 vehículos, la mayoría de alta gama, como descapotables, deportivos, camionetas de más de $60 millones y varias SUV modernas, además de más de $8 millones en efectivo, relojes de alta gama, joyas y diversos equipos tecnológicos.

Todo sobre Mucho gusto