"Está a nombre de otro señor": Kike Morandé denuncia que auto de su esposa fue clonado y "vendido"

15 abr. 2026 - 12:35 hrs.

El animador de televisión Kike Morandé denunció en Mucho Gusto haber sido víctima de la clonación del vehículo de uno de los miembros de su familia.

A propósito de la detención de una banda criminal dedicada al robo de automóviles en centros comerciales, el hombre que lidera Detrás del Muro tomó contacto con el matinal de Mega para indicar que luego de siete años, advirtió que el vehículo de su esposa había sido clonado y "vendido" de manera fraudulenta.

El complejo problema que afecta a Kike Morandé por auto clonado

"De casualidad me di cuenta de que el auto de mi señora no está a nombre de ella, sino que está a nombre de otro señor", expresó Kike.

Mega

Morandé sostuvo que, según documentos a los que tuvo acceso, en 2019 su esposa habría entregado un poder para vender el auto, en una notaría de San Miguel, mientras que la venta se concretó en otra notaría de la zona norte de la capital.

El animador relató que se dieron cuenta luego de que su señora fuera controlada por Carabineros al estar conduciendo un presunto auto robado.

Si bien efectuó la denuncia, no ha recibido respuesta por parte del Ministerio Público. Por si fuera poco, el vehículo se encuentra guardado en su domicilio, mientras que "el dueño que le robó (clonó) el auto (a su esposa) dio orden de robo del auto el año 2022".

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