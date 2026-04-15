Pediatra explica los riesgos del reto viral del paracetamol: Puede desencadenar graves problemas hepáticos

15 abr. 2026 - 13:50 hrs.

La médico pediatra de la Clínica Indisa, Jimena Yáñez, abordó en Mucho Gusto las graves consecuencias del reto viral del paracetamol, donde se incentiva a menores a ingerir altas dosis de este medicamento para provocar hospitalizaciones.

Desde el Ministerio de Salud (Minsal) advirtieron que este tipo de prácticas se han traducido en un aumento del 500% de intoxicaciones en escolares y adolescentes en los últimos años.

Las graves consecuencias del reto viral del paracetamol

La profesional alertó que la dosis tóxica en una persona es de 8 gramos, que corresponde a tomarse 16 comprimidos de 500 miligramos, u ocho comprimidos de un gramo.

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Respecto a las consecuencias, Yáñez indicó que el consumo irresponsable se refleja en problemas al hígado, produciendo una baja en el azúcar, junto con coágulos que se presentan a través de sangrados de nariz o encias.

Asimismo, puede producir pérdida de la conciencia, "que se llama encefalopatía, porque el hígado empieza a funcionar mal".

En ese sentido, la pediatra hizo un llamado a estar atentos a los síntomas o cambios en el comportamiento de niños y adolescentes, junto con un consumo adecuado de paracetamol.

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