Conductor ebrio arrasa con poste en Santiago: Iba contra el tránsito, intentó huir y tenía 360 multas impagas

21 abr. 2026 - 09:43 hrs.

Carabineros detuvo esta mañana a un conductor que intentó escapar a pie tras chocar su vehículo contra un poste del alumbrado público en pleno centro de Santiago.

De acuerdo con información revisada en Mucho Gusto, todo comenzó en horas de la madrugada de este martes en la intersección de Nataniel Cox con Santiago, donde un automóvil que se desplazaba contra el tránsito impactó contra un poste.

Tras el choque, personal de Bomberos acudió a prestar los primeros auxilios; sin embargo, el conductor y su ocupante se negaron, escapando a pie del lugar.

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Conducía ebrio y con los documentos vencidos

Vecinos del sector alertaron de la situación a inspectores de seguridad municipal de la comuna, quienes lograron ubicarlos y retenerlos hasta la llegada de Carabineros.

Efectivos policiales adoptaron el procedimiento y realizaron el respectivo examen de alcotest, que arrojó que conducía con 1.46 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por si fuera poco, el automóvil contaba con 360 multas impagas y sus documentos se encontraban completamente vencidos, por lo que fue retirado de circulación. Su conductor, en tanto, fue detenido por Carabineros y trasladado hasta una unidad policial.

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