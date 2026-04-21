Tardes frescas y sin lluvias: Así estará el tiempo en Santiago esta semana

21 abr. 2026 - 10:00 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su informe del tiempo para la presente semana en Santiago, luego de las precipitaciones que se presentaron la jornada del lunes.

Precisamente, el experto indicó que sobre el centro de la capital cayeron 3,2 milímetros de agua lluvia, que significó ponerle fin al déficit que hasta ese momento había.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago el resto de la semana?

Leyton informó que este martes la máxima alcanzará los 21 °C, afirmando que será una tarde fresca al considerar que con el cambio de hora las máximas ocurren más temprano y a eso de las 5-6 de la tarde, la temperatura comienza a descender rápidamente.

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En cuanto al resto de la semana, señaló que el miércoles estaremos entre nubes y sol, con 7 °C y 22 °C en las extremas. "Ahí nos mantenemos con ambiente templado, muy parejito, muy pegado a los promedios de esta época del año".

Detalló que las mínimas estarán en torno a los 8 grados desde el jueves al sábado. "El viernes y el sábado con escasa nubosidad, 22, 23 y 21 grados", puntualizó el especialista.

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