Exfuncionaria acusa a alcaldesa Pizarro de solicitar dinero para campañas: "Depositaban hasta $300 mil"

22 abr. 2026 - 15:45 hrs.

En Mucho Gusto conocimos el testimonio de Daniela Alvarado, excoordinadora de comunicaciones del Departamento de Educación de la Municipalidad La Pintana, quen acusa a la alcaldesa Claudia Pizarro de haber solicitado entregar parte de sueldos de exfuncionarios para financiar sus campañas políticas y viajes.

La mujer contó que ingresó en 2018 al municipio, por lo que fue considerada como cargo de confianza, más allá de que nunca tuvo una mayor relación con ella, y que fue una de las tantas trabajadoras municipales a quienes les pidieron dinero para financiar la reelección de Pizarro.

El testimonio que complica a alcaldesa de La Pintana

Alvarado señaló que "para el segundo período se me pide dinero por tres meses consecutivos para apoyar la campaña, al que yo accedo a aportar una sola vez", agregando que los montos se definían según el sueldo y que ella aportó con $68.000.

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Sumó que "compañeros de mayor rango depositaban hasta $300 mil, que muchas veces los recolectaba en efectivo una chica de tesorería".

En una reunión privada, Alvarado reveló que "se nos dice que, como somos los funcionarios nuevos, hay que apoyar, que tenemos que aportar en esto y además participar en las campañas de terreno", añadiendo que debió participar en campañas incluso del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y del Apruebo.

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