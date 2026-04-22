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Exfuncionaria acusa a alcaldesa Pizarro de solicitar dinero para campañas: "Depositaban hasta $300 mil"

  • Por Sebastián Paillafil

En Mucho Gusto conocimos el testimonio de Daniela Alvarado, excoordinadora de comunicaciones del Departamento de Educación de la Municipalidad La Pintana, quen acusa a la alcaldesa Claudia Pizarro de haber solicitado entregar parte de sueldos de exfuncionarios para financiar sus campañas políticas y viajes.

La mujer contó que ingresó en 2018 al municipio, por lo que fue considerada como cargo de confianza, más allá de que nunca tuvo una mayor relación con ella, y que fue una de las tantas trabajadoras municipales a quienes les pidieron dinero para financiar la reelección de Pizarro.

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Alvarado señaló que "para el segundo período se me pide dinero por tres meses consecutivos para apoyar la campaña, al que yo accedo a aportar una sola vez", agregando que los montos se definían según el sueldo y que ella aportó con $68.000.

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Sumó que "compañeros de mayor rango depositaban hasta $300 mil, que muchas veces los recolectaba en efectivo una chica de tesorería".

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En una reunión privada, Alvarado reveló que "se nos dice que, como somos los funcionarios nuevos, hay que apoyar, que tenemos que aportar en esto y además participar en las campañas de terreno", añadiendo que debió participar en campañas incluso del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y del Apruebo.

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