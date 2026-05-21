500 mil celulares son robados al año en Chile: Así operan las bandas que realizan "secuestros digitales"

21 may. 2026 - 10:47 hrs.

Una estadística que no deja a nadie indiferente es que al año se roban 500 mil celulares en Chile y Roberto Saa ahondó más en la problemática.

Según investigó el periodista de Mucho Gusto, diariamente 1300 teléfonos son sustraídos a las personas, a través de distintas técnicas, siendo la más común el "lanzazo" orquestado por los conocidos "motochorros".

Anteriormente, los aparatos electrónicos eran arrebatados para venderlos en algún comrecio ilegal, pero conforme a lo ocurrido en el último tiempo, ahora se está transformando en un negocio lucrativo para los ladrones y complicado para la víctima, pues las bandas están logrando entrar al celular aunque esté bloqueado, accediendo a las cuentas bancarias.

El robo de celulares en Chile

En conversación con David Besnier, experto en tecnología, al día de hoy los delincuentes no solo vacían las cuentas bancarias, si no que incluso piden créditos.

"Observamos una evolución logística respecto de las bandas u organizaciones criminales que operan en el robo de celulares, los hemos visto con armas de fuego a algunos", agregó el teniente de Carabineros, Óscar Valdés.

Mucho Gusto

Volviendo a las cifras, se estima que las bandas dedicadas a este tipo de robo pueden ganar apróximadamente 40 millones de pesos mensuales.

Pero en la actualidad, no solo se realiza la sustración del teléfono, pues también se hace un "secuestro digital", donde copian el chip e incluso, se hacen pasar por la víctima para estafar a otras personas, además de extorsiones al dueño.

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