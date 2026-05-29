Tardes primaverales para el fin de semana: Alejandro Sepúlveda entrega el pronóstico del tiempo para Santiago

29 may. 2026 - 08:11 hrs.

A inicios de semana se vivían algunas de las mañanas más frías en lo que va del año y este fin de semana la temperatura aumentará hasta alcanzar los 20 °C.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, señaló que para encontrarnos en las postrimerías de mayo e iniciando junio, "ayer llegamos a 20° (con) tardes medianamente tibias, así que estamos muy por sobre el promedio".

Esto se debe a que en el cielo hay "nubes que están sobre los 4, 5 kilómetros de altura, entonces la densidad no es muy grande, de poco espesor. (...) Pero si hoy pensaba que era el día más o la tarde más simpática o más tibia, apróntese que mañana es el peak de este fin de semana".

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El sábado 30 de mayo, la máxima alcanzará unos agradables 25 °C, muy similares a los 23 °C de este viernes. Sin embargo, el domingo la temperatura volverá a descender porque "ingresa la vaguada costera con su nubosidad a las provincias de Melipilla, Talagante, Maipo y a buena parte del Gran Santiago".

Debido a lo anterior, el último día de mayo amanecerá con bruma y neblina.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital

Viernes 29: 4 °C / 23 °C

4 °C / 23 °C Sábado 30: 5 °C / 25 °C

5 °C / 25 °C Domingo 31: 7 °C / 17 °C

7 °C / 17 °C Lunes 1: 8 °C / 16 °C

8 °C / 16 °C Martes 2: 5 °C / 20 °C

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