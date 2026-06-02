Sin estrado ni martillo: Así será el programa Carmen Gloria: Fuerte y Claro

02 jun. 2026 - 13:35 hrs.

Carmen Gloria Arroyo visitó esta mañana el estudio de Mucho Gusto para hablar del estreno de su nuevo programa de servicio, Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

La abogada indicó que el programa abordará conflictos ciudadanos desde una mirada directa, cercana y clara. De igual forma, se recogerán temas de actualidad nacional.

Carmen Gloria adelanta detalles de nuevo programa

Carmen Gloria adelantó que no habrá estrado ni martillo, pero sí una dinámica donde se presentarán posiciones, contraposiciones, además de cuál es la pregunta que nos hacemos como programa que buscamos resolver.

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"Eso puede ser desde un caso muy particular de dos personas que reflejan una realidad nacional, como los deudores de pensión de alimentos, o puede ser un problema de relevancia nacional o de tema nacional con una bajada local", explicó.

El gran estreno de Carmen Gloria: Fuerte Claro es este martes a las 14:50 horas, inmediatamente después de Meganoticias Alerta.

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