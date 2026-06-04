Ministro Arrau lidera fiscalización de migrantes y comercio ambulante en Barrio Meiggs

04 jun. 2026 - 12:00 hrs.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró esta mañana de jueves un importante operativo de control migratorio y comercio ilegal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros en Barrio Meiggs.

El procedimiento, que contó con un contingente importante de funcionarios policiales, además de inspectores municipales, se desarrolló en el límite entre Estación Central y Santiago Centro.

Además de los controles migratorios de extranjeros que trabajan en el sector, también se contempló la fiscalización del comercio ambulante.

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En una improvisada alusión a los medios de comunicación, el ministro Arrau señaló que, por la movilidad de los delitos, se están realizando operativos permanentes en diferentes puntos que se consideran críticos.

"Vamos a fortalecer el trabajo con los municipios, las policías y otros ministerios también que puedan aportar, no solamente para hacer intervenciones puntuales, sino para mantener la presencia del estado de derecho, del orden, de la seguridad en los barrios", agregó.

En esa misma línea, adelantó que "vamos a tener nuevos operativos en recintos penitenciarios, la PDI con control migratorio y también por órdenes de aprehensión pendientes".

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