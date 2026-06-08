¿A qué hora empieza a llover en Santiago? Experto adelanta el día y momento en que habrá precipitaciones

08 jun. 2026 - 09:25 hrs.

Tras varios días de frío, poca humedad y malas condiciones de ventilación, durante esta semana la Región Metropolitana volverá a recibir precipitaciones.

Así lo anticipó el periodista, especialista en meteorología, Alejandro Sepúlveda, que se atrevió a no solo pronosticar el día en que va a llover, sino hasta la hora.

Vuelven las precipitaciones a Santiago

Un sistema frontal llega esta jornada al sur austral del país, el cual avanzará de sur a norte para el martes instalarse en la zona central, explicó Sepúlveda.

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Según informó, el día 9 de junio Santiago estará cubierto durante toda la jornada para que en la tarde lleguen las precipitaciones a la cordillera.

Respecto a la capital, detalló que "entre las 6-8 de la mañana comenzaría a llover el miércoles y se mantendría hasta tipo 4-5 de la tarde. Esa es la ventana con precipitaciones".

Por ello, precisó que no es una lluvia importante y que, según algunos modelos, se proyecta entre 5 y 10 milímetros para Santiago.

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