¿Sabías de dónde viene la palabra 'pega'? Alejandro Sepúlveda reveló curioso origen de este chilenismo

08 jun. 2026 - 09:40 hrs.

Chile es especial. Y no, no es una frase para la galería ni porque ya no hay ideas para escribir, sino porque efectivamente somos un país con hermosos paisajes, alta gastronomía, rico patrimonio cultural y también un colorido lenguaje.

En ese contexto es que Alejandro Sepúlveda, durante su participación en Mucho Gusto, se dio el tiempo de explicar uno de los chilenismos más utilizados: "pega".

¿Cuál es el significado de la palabra "pega"?

En Chile es muy común escuchar la palabra "pega" para hablar de trabajo, pero muy pocos saben el real significado.

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De acuerdo al periodista, debemos remontarnos al año 1770, cuando se construía el puente Cal y Canto sobre el Río Mapocho, y así conectar el sector de Santiago norte con el centro.

"Se construye con cal, con piedras, en fin, y se pegó con claras de huevo. Entonces, necesitaban mano de obra para ir a pegar piedras con las claras de huevo, y se corría la voz: 'oye, están en la pega'", explicó.

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