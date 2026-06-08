Con cuarto oscuro y romántica cama: Así es la "cabaña de la tentación" de Volverías con tu ex? 2

08 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Este lunes es el gran estreno de Volverías con tu ex? 2, nuevo reality de Mega que promete conflictos, amoríos y reconciliaciones entre las exparejas.

En la previa, Tonka Tomicic, acompañada de la periodista Darynka Marcic, entregó detalles inéditos del reality show.

Detalles del lugar más íntimo de Volverías con tu ex? 2

Las comunicadoras recorrieron la "cabaña de la tentación", un lugar destinado a las fiestas y donde la pareja ganadora de las pruebas puede pasar la noche en una romántica cama.

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En este mismo espacio se encuentra el cuarto oscuro, el lugar más privado de toda la casona donde las exparejas pueden dar rienda suelta a sus pasiones. "Ya se han besado acá", dijo Tonka desde el interior del cuarto.

Asimismo, adelantó la presencia de una arena de juego, "donde las parejas tienen que desafiarse. A veces compiten ellos, después ellas. Son desafíos físicos, de inteligencia, rapidez, equilibrio".

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