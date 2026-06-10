Aparecerá el frío tras la lluvia: Pronostican mínima de 0 °C para el jueves en Santiago

10 jun. 2026 - 10:30 hrs.

Luego de las lluvias de este miércoles en la Región Metropolitana, habrá que comenzar a sacar las primeras capas y el guatero. Y es que los termómetros descenderán estrepitosamente en la capital.

Por lo menos así lo adelantó el periodista especializado en meteorología de Mucho Gusto, Alejandro Sepúlveda, quien, incluso, afirmó que la mínima rondaría los 0 °C.

Se viene el frío a Santiago

El experto informó que, una vez cesen las lluvias, el cielo despejará en Santiago y llegará con todo el frío. "Como vamos a terminar la jornada con escasa nubosidad, va a despejar y mañana solo 2 de mínima en el centro", señaló.

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Incluso, advirtió que "habrá sectores que van a rondar 0 grados mañana. Esto con el piso húmedo va a generar que la sensación térmica sea muy inferior a lo que marque el termómetro".

"Vamos a despertar con solcito mañana, pero en la medida que avance la mañana, va a ir aumentando la nubosidad y por la tarde cielo nublado otra vez", agregó.

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