Retiran 50 cámaras instaladas por bandas criminales en La Pintana: Monitoreaban a Carabineros

11 jun. 2026 - 11:35 hrs.

Carabineros, junto con la Municipalidad de La Pintana, retiró 50 cámaras de vigilancia instaladas por grupos criminales en espacios públicos.

La acción se desarrolló durante esta mañana en diversos sectores de la comuna, donde operaban bandas como "Los Guarenes" y "Los Philips", quienes utilizaban los equipos para adelantarse a eventuales operativos policiales.

Operativo en La Pintana

"Estas cámaras son instaladas por los mismos vecinos acá del sector de forma ilegal, utilizando la vía pública y los bienes de uso público, donde claramente la intención de algunas de estas cámaras es detectar la presencia de las policías cuando ingresan a fiscalizar", explicaron desde la institución policial a Mucho Gusto.

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En el procedimiento también participó la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar controles migratorios.

Hasta el término de esta nota no se registraron lesionados ni desórdenes durante la intervención.

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