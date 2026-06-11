"Estamos para el gato": Neme estalla por cámaras de vigilancia instaladas por narcos en La Pintana

11 jun. 2026 - 12:15 hrs.

José Antonio Neme reaccionó con indignación en Mucho Gusto al operativo de Carabineros que permitió el retiro de 50 cámaras de vigilancia instaladas por grupos criminales en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

El conductor del matinal hizo hincapié en que, mientras los municipios braman por recursos para mayor seguridad, “los narcos tienen recursos para levantar un sistema de videovigilancia”.

“¿A ustedes les parece normal eso? El narcotráfico tiene plata para montar un sistema de narcovigilancia y los vecinos de La Pintana no cuentan con un sistema moderno de seguridad y orden público. Estamos para el gato”, añadió con molestia Neme, mientras la cámara de Mucho Gusto mostraba el desmantelamiento de las cámaras.

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Tras ello, calificó todo como una “paradoja”, donde los narcos incluso pueden “saber quién entra y quién sale de los barrios. Si eso no es grave, díganme qué es grave”.

Minutos después, José Antonio indicó que hay televidentes e incluso políticos que se quejan porque se altera o molesta en vivo, y porque “les parezco una persona violenta o desequilibrada. Pero a mí esto me parece violento, no que yo diga un garabato a las 10 de la mañana”.

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