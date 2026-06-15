¿Vuelve la lluvia a Santiago? Adelantan probabilidad de precipitaciones para Santiago esta semana

15 jun. 2026 - 09:15 hrs.

La posibilidad de nuevas precipitaciones vuelve a aparecer en el horizonte de la Región Metropolitana. El último reporte del meteorólogo de Mucho Gusto, Jaime Leyton, reveló que la capital podría recibir nuevas gotas durante esta semana.

Este anuncio sorprende a los habitantes de Santiago, luego de que la semana anterior pasara un sistema frontal más débil de lo esperado.

¿Cuándo volverían las precipitaciones?

Según explicó, el lunes y martes tendremos clima primaveral, con 22 °C y 21 °C de máxima, respectivamente. Mientras que el miércoles ingresa una nubosidad espesa que hará que la temperatura descienda a 15 °C.

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Leyton detalló que esta baja se verá influenciada por "restos de un sistema frontal, que son bien pobres, no es una capa compacta, pero sí nos deja en la madrugada, producto del enfriamiento nocturno, una probabilidad de llovizna en la madrugada".

Precisó, eso sí, que la probabilidad de precipitaciones no supera el 20%. Una cifra bastante mezquina que se condice con el 78% de déficit que tiene Santiago hasta la fecha.

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