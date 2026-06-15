¿Caerá? Alarma por inclinación de cruz en histórica iglesia de Viña del Mar

15 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Preocupación generó en Viña del Mar la pronunciada inclinación de la cruz de la iglesia Los Carmelitas, ubicada en Avenida Libertad, en pleno centro de Viña del Mar.

El sismo 6.0 del pasado 31 de mayo con epicentro en Quintero, sumado a los más de 100 años que tiene el establecimiento, habría provocado que cediera parte de la estructura.

Según explicó la periodista Darynka Marcic en Mucho Gusto, la cruz, fabricada de vidrio y que pesa más de 20 kilos, se encuentra a una altura cercana a los 40 metros, lo que dificulta las labores de Bomberos. Y es que la escala telescópica no fue suficiente para alcanzar la parte más alta.

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Precisamente, la iglesia de Los Carmelitas, que destaca por su arquitectura neogótica, tiene una de las agujas más altas de este estilo en el país.

En ese sentido, la orden religiosa a cargo del templo evalúa las acciones que permitan corregir la posición de la cruz, junto con resguardar la seguridad en el entorno.

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