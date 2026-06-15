"Necesitamos respuestas": Hijas de María Ignacia González cuestionan demora en sumario por cámaras manipuladas

15 jun. 2026 - 12:40 hrs.

A un año de la enigmática desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, la investigación no tiene grandes avances que permitan entregarle tranquilidad a su familia.

Lo mismo ocurre con el sumario de la Municipalidad de Villa Alegre por la manipulación de cámaras de seguridad la noche en la cual se le perdió el rastro a la edil, sin dejar responsable ni mucho menos sanciones.

Javiera y Camila Gallegos conversaron la mañana de este lunes con Mucho Gusto, donde criticaron que a 8 meses no exista una resolución.

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"Nosotras tenemos entendido que, cuando se inicia un sumario, las personas que están dentro de ese proceso no pueden seguir ejerciendo su cargo. Y en este caso, durante todo este año Rodrigo Cancino siguió siendo administrador municipal y muchas veces alcalde subrogante", acusaron en el matinal.

Asimismo, manifestaron que "necesitamos respuestas concretas en relación a lo que va a ese sumario, porque no podemos olvidar que el administrador o exadministrador en este momento está en calidad de imputado".

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