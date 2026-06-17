Ministro Arrau lidera nuevo copamiento: Masivo operativo policial en estaciones de Línea 1 del Metro

17 jun. 2026 - 08:54 hrs.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró la mañana de este miércoles un amplio operativo de copamiento policial en distintos puntos de Santiago, especialmente en el eje Alameda.

El despliegue se concentró en la Línea 1 del Metro de Santiago, abarcando estaciones como Baquedano, Universidad Católica, Universidad de Chile y República, con cerca de 150 funcionarios.

Copamiento en eje Alameda

La intervención, que replica a las realizadas días atrás en "La Pequeña Caracas", contempla controles preventivos, fiscalizaciones y patrullajes en sectores de alta afluencia de público.

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Precisamente, se busca incrementar la percepción de seguridad de la ciudadanía en zonas con alta densidad comercial y residencial.

Las autoridades aclararon que este tipo de procedimiento no quita dotaciones en unidades territoriales. Se trata de puntos focalizados de unidad que están en Carabineros para hacer servicios especiales.

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