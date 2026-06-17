"¿Estás con José Antonio Neme?": Fanático interrumpe despacho en Nueva York y desata la locura en Mucho Gusto

17 jun. 2026 - 10:45 hrs.

Un curioso momento se vivió esta mañana de miércoles en Mucho Gusto, luego que un fanático de José Antonio Neme interrumpiera el despacho de Edinson Oportus en Nueva York, Estados Unidos.

El corresponsal del matinal relataba sobre el enfrentamiento entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026, cuando un desconocido se acercó y lanzó: "¿Estás con José Antonio Neme?".

Fiel seguidor de Mucho Gusto

La inesperada pregunta desató la locura del panel de Mucho Gusto, mientras que Neme, con su humor característico, le sugirió que "no digas lo que pasó entre nosotros (...) Después empiezan a especular. Amigos, simplemente amigos y nada más".

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Kensy, como se terminó identificando el hombre, comenzó a mandarle saludos a Marianne Schmidt y Karen Doggenweiler, asegurando que era un fiel seguidor del programa.

En esa misma línea, indicó que vivió por largos años en Chile, donde ingresó en 2016 y trabajó en distintas empresas y hasta de conductor de aplicaciones.

Reconoció que siempre esperaba encontrarse con Edinson y así poder aparecer en Mucho Gusto, mostrando su fanatismo descontrolado.

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