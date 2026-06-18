"Lo bajaron": Jaime Leyton se defiende de las críticas por la lluvia con férrea protección de Neme

18 jun. 2026 - 09:45 hrs.

Muchas personas ya iban camino a sus trabajos y universidades cuando una tenue lluvia apareció de sorpresa. Ante las inesperadas precipitaciones, rápidamente se apuntó al meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

Y es que al experto se le acusó de no haber adelantado la idea de salir con paraguas desde casa. Por lo que aprovechó su tribuna en Mucho Gusto para limpiar su nombre.

¿Por qué nadie avisó de la lluvia?

"Ayer no hubo espacio en el matinal por las noticias del día, pero se señaló que esta precipitación iba a ser extremadamente débil en caso de que ocurriera", dijo de entrada Leyton mientras Darynka Marcic era víctima de las gotas en plena Plaza Italia.

Mega

Fue en ese momento en que José Antonio Neme lo interrumpió para asegurar que "básicamente lo bajaron, don Jaime".

Leyton asintió a las palabras de Neme, comentando que debía haber tenido un espacio en el matinal: "Íbamos a decir que iba a ser una cosa muy débil".

Viendo el complejo escenario del meteorólogo, José Antonio decidió darle fianza: "Quiero hoy darle el beneficio a don Jaime; ayer lo bajaron del programa. Estaba listo aquí para salir y lo bajaron, así que hoy día bánquense la lluvia".

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