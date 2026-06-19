¿Lloverá el Día del Padre? Anticipan probables precipitaciones en Santiago

19 jun. 2026 - 09:15 hrs.

El fin de semana del Día del Padre genera bastante expectación en gran parte de la población. De hecho, muchos tienen desde ya planes para celebrar, incluso en el aire libre.

En ese sentido, las condiciones climáticas son un factor más que importante para concretar estos panoramas, ya que una eventual lluvia podría echar por el agua gran parte de ellos.

¿Lloverá el Día del Padre?

Según detalló en Mucho Gusto el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, la capital experimentará días fríos a partir de este viernes, con máximas que oscilarán entre los 20 °C y 12 °C.

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Sin embargo, la jornada del Día del Padre no solo el frío estará presente, sino también las precipitaciones. Y es que el experto aseguró que está la probabilidad de gotas durante la mañana del domingo.

Leyton explicó que se trata de "un dejo del sistema frontal que ya está afectando a la zona austral".

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