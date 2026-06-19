Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"¿Te acordai de mí?": El inesperado reencuentro de Karen Doggenweiler con viejo amigo en Papudo

  • Por Sebastián Paillafil

Un inolvidable momento se vivió esta mañana de viernes en Mucho Gusto, con el reencuentro de Karen Doggenweiler con un viejo amigo.

Todo ocurrió cuando el periodista Roberto Saa caminaba por la costanera de Papudo, momento en que un, hasta ese entonces, desconocido se acercó: "Hola, Karen, ¿te acordai de mí?".

Lo más visto de Mucho Gusto

La conductora del matinal reaccionó de inmediato e identificó al hombre como "Torres Lara", un antiguo compañero de trabajo con el cual pasó inolvidables momentos.

Mega

"¡Gran valor, Torres Lara! Me dio el dato de un piano Doggenweiler. Él es músico, y tiene un hijo maravilloso que es un talento que no te puedes imaginar", comentó.

Ir a la siguiente nota

Halagos iban y venían, cuando el hombre histórico de las comunicaciones reconoció haber trabajado en los cuatro canales de la televisión. "Me decían el veneciano", dijo entre risas, para luego mencionar que fue uno de los creadores del extinto programa Rojo.

Todo sobre Karen Doggenweiler

Leer más de

Minuto a minuto