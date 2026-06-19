"¿Te acordai de mí?": El inesperado reencuentro de Karen Doggenweiler con viejo amigo en Papudo

19 jun. 2026 - 12:30 hrs.

Un inolvidable momento se vivió esta mañana de viernes en Mucho Gusto, con el reencuentro de Karen Doggenweiler con un viejo amigo.

Todo ocurrió cuando el periodista Roberto Saa caminaba por la costanera de Papudo, momento en que un, hasta ese entonces, desconocido se acercó: "Hola, Karen, ¿te acordai de mí?".

La conductora del matinal reaccionó de inmediato e identificó al hombre como "Torres Lara", un antiguo compañero de trabajo con el cual pasó inolvidables momentos.

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"¡Gran valor, Torres Lara! Me dio el dato de un piano Doggenweiler. Él es músico, y tiene un hijo maravilloso que es un talento que no te puedes imaginar", comentó.

Halagos iban y venían, cuando el hombre histórico de las comunicaciones reconoció haber trabajado en los cuatro canales de la televisión. "Me decían el veneciano", dijo entre risas, para luego mencionar que fue uno de los creadores del extinto programa Rojo.

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