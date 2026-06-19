¡Histórica reunión! Luis Jara y Kathy Salosny regresan a Mucho Gusto por sus 25 años

19 jun. 2026 - 13:25 hrs.

La mañana de este viernes, Mucho Gusto celebró 25 años y lo hizo recordando sus grandes momentos con dos históricos: Luis Jara y Kathy Salosny.

Tal como leyó, los emblemáticos conductores volvieron al matinal para festejar las más de dos décadas al aire con una entretenida conversación con José Antonio Neme y Karen Doggenweiler.

En esta histórica reunión, los históricos animadores hablaron de la complicidad que formaron como dupla, la cual traspasó la pantalla.

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Además, recordaron inolvidables momentos como las hilarantes entrevistas que realizó Jara a los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. También el momento en que Salosny y Neme se tatuaron en vivo.

Asimismo, rememoraron a sus antiguos compañeros como José Miguel Viñuela, Patricia Maldonado, Karol Lucero, Karen Paola y Joaquín Méndez, por nombrar a algunos.

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