Ministro Arrau por muerte de niño de 12 años en encerrona en San Bernardo: "El Estado falló"

23 jun. 2026 - 08:53 hrs.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reaccionó este martes a la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona a su familia en San Bernardo.

El hecho ocurrió cerca de las 01:00 de la madrugada en calle Catemito con la caletera de la Ruta 5, cuando delincuentes abordaron a una familia y los intimidaron. Los antisociales escaparon sin percatarse que el menor de edad estaba enredado en el cinturón de seguridad, siendo arrastrado por metros.

El duro diagnóstico de ministro Arrau

Desde Villa Portales, Arrau señaló que "lo que ha ocurrido acá no es un hecho delictual más. Cuando hay un hecho tan brutal como lo que hemos visto, donde en circunstancias tan violentas, delincuentes, asesinos, llevan a cabo este hecho, no solamente requiere las condolencias y el apoyo a las familias. Tiene que ser un llamado de atención a la sociedad".

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"Cuando muchas veces normalizamos este tipo de situaciones, tenemos que tomar conciencia como país, que tenemos que hacer cambios profundos, en la actitud, en la forma en la cual enfrentamos a la delincuencia", agregó.

Luego, aseguró que "asesinos como estos no merecen ninguna clemencia, ni piedad, ni miramiento en la persecución policial, penal, que estoy seguro de que todas las instituciones involucradas así lo harán".

Sobre el final, Arrau fue categórico para manifestar que "es durísimo estar acá reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado efectivamente, que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló".

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